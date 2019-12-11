موسوعة "جينيس" تعدل موقفها من جائزة تامر حسنى كأفضل فنان ملهم

القاهرة - لايف ستايل
حملة من التشكيك والتكذيب تعرض لها النجم المصري تامر حسني خلال الأيام الماضية حول دخوله قائمة "جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر وملهم على مستوى العالم.وعلى الرغم من نشر الموقع الرسمي لموسوعة جينيس خلال الساعات الماضية خبر يفيد بعدم دخول تامر حسني موسوعته إلا أنه تم تعديل البيان والإعلان رسميًا عن تحطيمه لقب "جينيس" للأرقام القياسية لأكبرعدد مشاركات في لوحة جدارية في العالم. كشف مصدر مقرّب من تامر حسني، أن هناك مطرب مصري شهير كان وراء حملة التكذيب والتشكيك التي تعرض لها حسني الأيام الماضية على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية.
وأعلن الموقع الرسمي لموسوعة جينيس أن مسابقة التصويت استمرت 6 أيام، حقق خلالها تامر حسني 12086 مشاركة من قبل جمهوره، محطمين الرقم القياسي السابق الذي سُجل بـ4900 مشاركة. وحملت الرسائل على اللوحة الجدارية في مارينا مول أبوظبي رسائل وقصص استلهمها الجمهور من أعمال الفنان، في فعالية حضرها جمهور تامر حسني من كل انحاء العالم.كان للفنان تامر حسني مشاركة سابقة في محاولة لكسر لقب غينيس للأرقام القياسية، حيث كانت له مشاركة إنسانية في حملة لـ"أكبر عدد من التسجيلات في حملة للتبرع بالدم" في العالم حيث ساعد بلده مصر في تسجيل رقم قياسي.
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