أبرز المعلومات عن "لوسى" التي بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية

احتفلت الفنانة والراقصة لوسي، الثلاثاء، بعيد ميلادها، إذ ولدت 10 ديسمبر 1960. وتعد لوسي واحدة من أهم الراقصات الاتي دمجن بين الرقص الشرقي والاستعراضات والتمثيل، إذ بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية ونشأت في شارع محمد علي وهي طفلة صغيرة ثم عملت بأدوار صغيرة كممثلة ثم بدأت شهرتها في عالم التمثيل فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل.



وخاضت لوسي أيضا تجربة تقديم فوازير رمضان مرتين، الأولى كانت «فوازير أبيض وأسود» وشاركها فيها محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، والثانية كانت «فوازير قيما وسيما» وشاركها فيها الفنانة أمينة رزق.

شاركت الفنانة لوسي في عدد من الأعمال التمثيلية ومنها "ليالي الحلمية" و"زيزينيا" و"أرابيسك". وقد أدت أدواراً تركت بصمة في الدراما المصرية.كما ظهرت في فيلم هندي للنجم العالمي أميتاب باتشان اسمه اللص الدولي وكان دورها مشهد رقص فى أحد الملاهى الليلية في شارع الهرم. تحدثت الفنانة لوسي عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها لا تشارك جمهورها بصور خاصة على السوشيال ميديا.



يذكر أن الفنانة لوسي تزوجت من المنتج سلطان الكاشف ولها ابن يدعى فتحي ودائمًا يشجعها على الرقص ولا يخجل من مهنة والدته.

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