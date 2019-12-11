رانيا فريد شوقي تعترف بتقصيرها في حق ابنتيها وتعيش حياة حزينة

اعترفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي بتقصيرها في حق ابنتيها، موضحةً أنها لم توجِّههما لمشاهدة الأعمال المصرية وخاصةً لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي. وقالت رانيا في تصريح صحافي، إنها تعيش فترة حزن وخجل في ذات الوقت لأن ابنتيها أصبحتا لا تعرفان الأفلام التي ظهر فيها "جدهما" فريد شوقي، مشيرةً إلى أنها تخجل كثيرًا من توجيه أي سؤال لهما حيال أعماله الفنية ولا تستطيعان الإجابة. وأوضحت رانيا فريد شوقي أن ابنتيها تُحبان مشاهدة الأفلام الأجنبية ولا تشاهدان أي عمل عربي حتى أعمالها الفنية الخاصة بها لا تتطرّقان إليها أو يحدث لديهما فضول لمعرفة تفاصيل ما تجاه أحد الأعمال.

ولفتت إلى أنها لا يُهمها أن تفعل ابنتاها ذلك مع أعمالها ولكن الحزن الأكبر بسبب والدها فريد شوقي، مردفةً: "بعتذر لوالدي كل اليوم على الخطأ ده وبحاول أعوضه بإني أحكيلهم عن جدهما"، مبينةً أنهما تعجبان بشخصيته ولكنهما لا تشاهدان أعماله ولو من باب الفضول لأنهما تعوّدتا على الأعمال الأجنبية. وكانت قد انتشرت عبر السوشيال ميديا مؤخرًا صورة تجمع رانيا فريد شوقي بابنتها ملك عوض، في أحد عروض الأزياء، وأثارت الصورة إعجاب الجمهور بسبب جمال ابنتها كما أثارت فضولهم لمعرفة المزيد عنها.

وتُعد ملك عوض، هي ابنة الفنانة المصرية من طليقها مصمّم الرّقصات عاطف عوض ووالد ابنتيها الوحيدتين فريدة وملك، وتعمل "ملك" في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات المصرية، وعلّق الكثيرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها، خاصةً من ناحية الطول والرشاقة، فيما رأى البعض أنها أكثر جمالًا منها. ويُعتبر هذا الظهور الأول لملك ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، كما لاحظ الكثيرون أن حساب ملك في إنستغرام خالٍ من أي صورة تجمعها بوالدتها، وانحصر تواجد رانيا في حساب ابنتها فقط من خلال التعليقات بشكل مستمر على صورها.

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يُشار إلى أن رانيا فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وكانت قد تزوّجت في بداية حياتها من عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها فريدة وملك، لتنفصل عنه بعد سنوات. وتزوّجت رانيا بعدها وتحديدًا في عام 2007 من الفنان المصري مصطفى فهمي، إلا أن خلافات كثيرة وقعت بينهما أدّت إلى طلاقهما 3 مرات متتالية، لتتزوّج بعدها من تامر الصراف في عام 2015.

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