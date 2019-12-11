شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يغنى لـ "بنات ثانوى" ومع "أهل العيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبي محمود الليثي إنه يعمل حاليا على تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "بنات ثانوى"، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ أيام قليلة، على أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة قبيل طرح الفيلم.

وأضاف الليثي لـ"الخليج 365" أنه يعمل حاليا أيضا على التحضير لأغانى فيلم "أهل العيب" من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي وإلهام شاهين، موضحا أنه سيقدم داخل الفيلم أكثر من أغنية.

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.