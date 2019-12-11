هبة طوجي تستعد لـ"ريسيتال ميلادي" في العاصمة بيروت







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعود الفنانة هبة طوجي من جولتها العالمية مع "نوتر دام دو باريس" لتحتفل مع اللبنانيين بعيد الميلاد في ريسيتال سيقام في العاصمة بيروت. حيث ستقدم في الخامس عشر من ديسمبر الساعة سابعة مساءً، حفلاً ميلادياً في كنيسة مدرسة القلب الأقدس- الجميزة، ستؤدي خلاله أبرز ما جاء من أغان خاصة بالعيد تضمنها ألبومها "هللوليا" الذي كانت قد أطلقته منذ عامين، بالإضافة إلى الريبرتوار الخاص بزمن الميلاد Advertisements وسيحمل الحفل الميلادي_ الذي سبقه في العام الماضي ريسيتالاً ضخماً في بلدة مغدوشة_ توقيع المؤلف الموسيقي أسامه الرحباني لناحية الإعداد والأشراف. وهو من تنظيم جورج حايك (أد إيفنتز)، تصميم فني باسكال زغيب، كورال "فويس اوف هافن"، بالتعاون مع أمير توما وشادي سعد لناحية الإضاءة والصوت، الذين ساهموا في التقديمات التقنية لإقامة هذا الريسيتال المجاني لكافة اللبنانيين

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