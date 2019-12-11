شكرا لقرائتكم خبر عن دون موعد عرض محدد .. أول تريلر للموسم الثانى من The Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة أمازون عن عودة الموسم الثانى من مسلسل The Boys، في خلال العام المقبل 2020، وذلك دون الكشف عن موعد محدد لـ عرض الموسم الجديد من العمل.

استنادا إلى الفيلم الهزلي لجارث إينيس، فإن الدراما تدور حول الأبطال الخارقين الذين يتمتعون بشعبية مثل المشاهير، والمؤثرين مثل السياسيين والمقدسين مثل الآلهة بإساءة استخدام القوى العظمى بدلاً من استخدامها للأبد.

وتشمل قائمة الممثلين كارل إيربان، جاك كويد، أنتوني ستار، إيرين موريارتي، دومينيك مايليجوت، جيسي تيشر، لاز ألونسو، تشيس كراوفورد، تومر كابون، كارين فوكوهارا، ناثان ميتشل، إليزابيث شوي، جينيفر إسبوزيتو، أليكس هاسيل، سيمون بيج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

Advertisements

وكان قد وقع اختيار العاملين على مسلسل "Wheel of Time" الجديد، على أربع ممثلين جدد، أضافوهم إلى طاقم العمل، المسلسل الجديد الذى سيطرح على شبكة أمازون.

حيث تم اختيار الممثل ألفارو مورتي في دور لوجين، مع تعيين الممثل حامد أنماشون للعب لويال، بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الممثل ألكساندر ويلوم دور توم ميريلين، وقد تم اختيارالممثل يوهان مايرز في دور بادان فاين.

سيقوم الرباعى بـ لعب أدوار شرفية في المسلسل الجديد Wheel of Time، حيث ينضمون إلى أعضاء طاقم العمل الرئيسيين المعلنين سابقًا روساموند بايك، ويوشا سترادوفسكي، وماركوس روثرفورد، وزوي روبينز، وبارني هاريس، ومادلين مادن.