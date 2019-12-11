شكرا لقرائتكم خبر عن بيدعم الشباب.. حميد الشاعرى مع عمرو الشاذلى فى أغنية جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حميد الشاعرى مع الملحن عمرو الشاذلى لأول مرة فى أغنية جديد سيتضمنها ألبوم حميد الجديد، وهي من كلمات أحمد حبيب، وتوزيع حميد الشاعرى.

وقال ملحن الأغنية عمرو الشاذلي لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا لمشاركته بأغنية فى ألبوم حميد الشاعرى الجديد، خاصة أنه أحد أهم أعمدة الغناء والموسيقى الذين لهم تاريخ مشرف.

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وأضاف الشاذلي أن الأغنية تحمل طابعا جديدا غير أعماله السابقة، وستكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب جمهور حميد.

وكان النجم حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.

من ناحية أخرى، يتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة من كلمات خالد فرناس، وتوزيع محمد مجدى، ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تقدمه بشكل مختلف وجديد عليه تماما.