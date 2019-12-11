" الغربة بتبين المعادن".. هذا ما قالته بدرية طلبة عن أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة الفنان أشرف زكي مخرج مسرحية "لوكاندة الأوباش".

وكتبت بدرية: "بشكرك على دعمك ليا ووقفتك جنبي يا أبو قلب زي الفل، مبروك المنصب الجديد أكيد ده مش من فراغ، حضرتك بتتعب كتير ودماغك مشغولة ٢٤ ساعة وإحنا شفنا ده بعنينا، ربنا يقدرك ويعينك علينا، بكرر شكرى ليك يا طيب فعلا الغربة بتبين المعادن".

وتشارك بدرية طلبة في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، من بطولة حسن الرداد ومايا دياب والتي يخرجها الدكتور أشرف زكي وتم عرضها لمدة 4 أيام في موسم الرياض بالسعودية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسا لأكاديمية الفنون، بعد أن أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارا قبل عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.