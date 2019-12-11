مي عمر تنسحب من خلاف زوجها مع نسرين أمين

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أعلنت الفنانة المصرية مي عمر عن مشاركتها في الهجوم على أي فنان، لأن الفن يعني الجمال والإبداع والرقي، وذلك بعد الحرب الكلامية الدائرة بين النجمة المصرية نسرين أمين من جهة والمخرج المصري محمد سامي، زوج مي عمر من جهة أخرى.



وكتبت مي عمر عبر حسابها على "إنستجرام" رداً على ما كتبته نسرين أمين عنها، وقالت عمر: "أرفض الدخول في أي خلافات ومنازعات حتى لو كان قد أساء البعض لي. تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي، وتقديم أعمال فنية جيدة، والارتقاء بأدائي وموهبتي، والأفكار التي أقدمها".

وأضافت عمر "كعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن، وأعد كل شخص من جمهوري أن أظل كما عودتكم منذ ظهوري، شخص لا يرد على الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو أي إساءة".

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كانت الحرب الكلامية بين نسرين أمين ومحمد سامي بدأت بعد عرض مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث اتهمت الأولى مخرج المسلسل بحذف مشاهد من دورها وزيادة عدد مشاهد زوجته الفنانة مي عمر.

وتجددت الخلافات مؤخراً، عندما قال محمد سامي، في تصريحات صحفية، إن نسرين أمين كانت السبب الرئيسي وراء أزمته مع الفنانة ‏ياسمين صبري، وإنها كانت تتهمة بحذف مشاهد لها من مسلسل "الأسطورة" من أجل زوجته مي عمر، ‏ووصفها بأنها ممثلة درجة خامسة لم تقدم أي شيء يذكر في الدراما‎.‎

فيما ردت أمين على تصريحات سامي ضدها، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح دون واسطة ولا فرض على الجمهور. الحمد لله على نعمة القبول. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة. الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل مني".