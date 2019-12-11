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إليسا فى رسالة قوية لإيران: ما حدا يعمل لبنان ملعب لمحاربة إسرائيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
وجهت الفنانة إليسا رسالة قوية رافضة استغلال الأراضى اللبنانية كساحة حرب لإيران على إسرائيل.
وغردت الفنانة إليسا قائلة: "مش كل واحد على بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان.. كلنا عدوّنا اسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبه.. خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".
وكانت قد أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لحفل الفنانة إليسا على مسرح أوبرا الجامعة، برعاية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، موضحة أن الاستعداد للحفل المقرر إقامته على مسرح الجامعة الجمعة 13 ديسمبر الجاري، تم على أعلى مستوى من حيث الإعداد والتسويق والترويج له إعلامياً.
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