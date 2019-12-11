شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثامن والأخير من Homeland فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة شوتايم عن أول تريلر وبوستر للموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland، والذى سيتم عرض أولى حلقاته في 9 فبراير من العام المقبل 2020، وانتظر متابعو المسلسل الحلقات الجديدة منذ مايو 2018.

ودار الموسم الماضى من المسلسل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حينما كانت تحاول كارى ماثيسون وهى ضابطة فى وكالة المخابرات المركزية مصابة باضطراب ثنائى القطب إطلاق سراح 200 شخص من الاستخبارات، المسلسل من بطولة ماندى باتينكين، إليزابيث مارفيل، لينوس روش، مورى ستيرلينج، وجيك ويبر.



Homeland

وكان قد كشف جوتى ليفين، من شبكة شوتايم، عن تأجيل العرض الثامن لفيلم هوملاند لهذا الخريف بسبب متطلبات الإنتاج، حيث تم تصوير الموسم الثامن والأخير من المسلسل فى المغرب، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

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وكانت قد أعلنت شبكة شوتايم عن تحضيرها لمسلسل جديد يحمل اسم Ripley، من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد.

واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراما Ripley في فترة أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".