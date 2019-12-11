شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تحيى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبرالجارى بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وتجرى الآن حاليًا بروفات حفلها، حيث من المنتظر أن تقدم خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحاجة دعيالك".

وكان آخر ألبومات دوللى شاهين العام الماضى بعنوان "سندريلا" وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا"، كما طرحت أيضاً أغنية "يا حبيبتى يا أمى" بمناسبة عيد الأم.

يذكر أن آخر أعمال المطربة دوللى شاهين أغنية "الحاجة داعيالك"، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى وتوزيع أشرف البرنس، كما أحيت خلال شهر يونيو الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.