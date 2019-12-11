صورة تجمع كندة علوش وعمرو يوسف وابنتهما حياة

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مع زوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما "حياة". وكتبت الفنانة كندة علوش تعقيبا على الصورة: "جنتي... الله يخليكن أسركن وأحبابكن". وتعاقد الفنان عمرو يوسف على بطولة مسلسل "خالد بن الوليد" من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز. يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ عامين تقريبا بعد حملها وإنجابها لابنتها ‏الوحيدة ‏‏"حياة"، ‏وأكدت أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن ‏تتأخر‎.‎

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