في عامه الـ89.. شيرين رضا تنشر فيديو لوالدها وهو يرقص مع فرقته.. والنجوم يتفاعلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لوالدها محمود رضا وهو يرقص مع فرقته، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الأربعاء.

وظهر محمود رضا على المسرح بلياقة كبيرة رغم تقدمه في العمر، ونال الفيديو إعجاب متابعي ومحبي محمود رضا.

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كما شهد الفيديو تفاعًلا كبيرًا من نجوم الفن، وعلق عليه عدد كبير من النجوم، فكتبت الفنانة شكران مرتجي: "الله يطول عمره"، وكتبت نيللي كريم: " عشق لا ينتهى".

فيما كتب الفنان عمرو يوسف "بحبه حبيبي"، وكتب أكرم حسني: "إيه الجمال دا كله".

محمود رضا مصمم رقصات وراقص مصري، ولد في 11 نوفمبر 1930 في القاهرة في مصر، وتتلمذ على أيدي شقيقه (علي رضا)، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية (رضا)، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه (ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك)، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده التاسع والثمانين.