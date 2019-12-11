جريمة مروعة.. أم مصرية تقتل طفليها بدواء للقلب من اجل الطلاق من زوجها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:56 صباحاً - تجردت سيدة من مصرية من مشاعر الامومة وقامت بقتل طفليها ظنا منها أن مقتلهما سيسهل عليها طلب الطلاق من زوجها، وفقا للقصة التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت مواقع محلية أن الأم بدأت بشراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات في قريتها في محافظة الدقهلية، حيث يعمل على تخفيض الدورة الدموية، حيث أنه من السهل في مصر شراء أي أدوية دون وصفة طبية.

قامت الأم، 24 عاما، بإعطاء الدواء لابنتها ذات الثلاث سنوات فماتت في 30 أكتوبر الماضي.

تقبل الزوج البسيط سامي عبد العزيز، 30 عاما، الذي يعمل بائعا لاسطوانات الغاز الأمر واعتبره “قضاء وقدر”، فيما كانت الأم تصرخ على وفاة ابنتها.

قررت الأم إكمال خطتها وأعطت نفس الدواء لابنها الآخر جمال، 5 سنوات، فتوفي بعد ذلك بشهر في نهاية نوفمبر الماضي.

وما كادت الزوجة تنتهي من عزاء ابنها، حتى تفاجأ الزوج بطلبها الطلاق بداعي أنها “غير سعيدة” معه، ولأن الشجار دائم بينهما.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ترك الرجل منزل الزوجية آملا في أن تهدأ الأمور وتعود المياه إلى مجاريها، ظنا منه أنها لا تزال حزينة على موت طفليها وأنها مرحلة ما بعد الصدمة.

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في إحدى الأيام عاد الرجل إلى منزل الزوجية ليصالح امرأته، لكنه اكتشف بالصدفة أن هناك دواء محددا كانت عبواته فارغة واستخدم بشكل متكرر، فشك في سلوك زوجته وخيانتها مع رجل آخر، بحسب وسائل إعلام محلية.

كانت عمة الطفلين شاهدة على مواجهة الأب لزوجته عند سؤالها حول غياب أشرطة من الدواء ووجود علب كثيرة منه.

لاحظت العمة ريبة وخوفا وترددا حين المواجهة، فشكت في أنها متورطة في مقتل الطفلين.

ذهب الرجل لمركز الشرطة وحرر محضرا متهما زوجته بالخيانة ومشككا في مقتل طفليه.

وبعد استدعاء الزوجة لسماع أقوالها وتضييق الخناق عليها، اعترفت الزوجة بأنها على علاقة بالفعل برجل آخر وأنها طلبت الطلاق، لكن أسرتها رفضت بداعي أن لديها طفلين، وفقا لوسائل الإعلام.

وتبين من التحقيقات أن الأب مصاب بمرض في الكبد والقلب ويتعاطى هذا الدواء بدافع العلاج، وأن الزوجة قرأت الأعراض الجانبية على الوصفة الطبية “الروشتة” بأنه قد يؤدي إلى الوفاة وهبوط في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب في حال إساءة استخدامه.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة إنها توجهت إلى الصيدلية واشترت الدواء بكمية كبيرة لتنفيذ مخططها، ثم أعطت الدواء بجرعات كبيرة للطفلين على أوقات متفرقة داخل الطعام والعصائر لإبعاد الشبهة عنها حتى توفيا.