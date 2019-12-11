شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 يوم عرض.. فيلم Dark Waters يحقق 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Dark Waters إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و 259 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، في بعض الدول المختلفة حول العالم، وهو ما يعتبر إيراد قليل للغاية.

ويدور الفيلم في إطارى الدراما ، والسيرة الذاتية، فيلم Dark Waters من بطولة الممثلة الامريكية آنا هاثاوي، والممثل العالمى مارك روفالو، وليام جاكسون هاربر، بيل بولمان، تيم روبنز، فيكتور جاربر، ماري وينينجهام، بيل كامب، لويزا كراوس، كيفن كراولي، دانييل ر. هيل، دنيس دال فيرا، تشاني مورو، مارك هوكل، ليزا ديروبرتس، الفيلم من تأليف الثلاثى ماثيو مايكل كارناهان، ماريو كوريا، ناثانيل ريتش.

" Dark Waters "مستوحى من القصة الحقيقية لمحامي عنيد يكشف سرا كبيرا وعميق، ويربط بين عدد متزايد من الوفيات غير المبررة بسبب واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفي هذه العملية، ويخاطر بكل شيء مستقبله وعائلته وحياته لكشف الحقيقة.

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العمل من إخراج تود هاينز، وكانت اخر أعمال فيلم بـ عنوان "Wonderstruck" في عام 2017، بطولة الممثلة ميليسنت سيموندز وجوليان مور عن طفلين تتشابك حياتهما لكنهما منفصلتان على مدار 50 عامًا، وكان من إنتاج شركة أمازون، وحقق إيرادات وصلت إلى 3.2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.