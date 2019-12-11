شكرا لقرائتكم خبر عن الحلوة كبرت سنة.. أحدث صورة لابنة كنده علوش وعمرو يوسف أثناء إجازتهما بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الثنائى عمرو يوسف وزوجته كنده علوش، فى صورة جديدة تجمعهما بابنتهما الصغيرة حياة، التى تبلغ عام واحد من العمر، ووقف عمرو يوسف وكنده، وأمامهما طفلتهما التى أدارت ظهرها للكاميرا بينما تجاه والديها رافعه يداها فى محاولة للتمسك بهما.

نشرت الفنانة كنده علوش، الصورة التى تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وطفلتهما حياة، وعلقت عليها، "جنتى.. بارك الله فى أسركم وأحبائكم".



كنده علوش تحتفى بابنتها حياة

Advertisements

ويقضى عمرو يوسف وزوجته كنده علوش، عطلتهما فى أسوان، حيث يستمتعان بالطبيعة الخلابة والجو المعتدل، وسبق أن شاركت كنده علوش، جمهورها، بصور أثناء قضائها نزهة نيلية مع زوجها عمرو يوسف، قبل أيام، عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، كما نشرت صورة لها مع زوجها، وكتبت عليها قائلة:" حبيبى".

وفى سياق آخر، تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس" ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقى ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا فى فيلم "ولاد رزق" بجزئية الأول والثانى والذى اقترب من الوصول إلى 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر.