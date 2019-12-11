شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تريلر للموسم الثانى من مسلسل Lost In Space قبل عرضه بـ 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن آخر تريلر للموسم الثانى لـ مسلسل Lost In Space، الذى سيبدأ عرض حلقاته يوم 24 ديسمبر من الشهر الجارى.

يعد المسلسل إعادة اقتباس للقصة التى عرضت فى مسلسل يحمل نفس العنوان والذى تم عرضه عام 1965، حيث تدور أحداث المسلسل في عام 2050، وبعد اختيار عائلة الـ Robinsons للسفر للفضاء للبحث عن كوكب جديد للعيش فيه بعد تدمير كوكب الأرض، تتعرض الرحلة للعديد من المفاجآت التى تخص البيئة الصعبة والغامضة التى يتواجدون فيها، وذلك حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

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المسلسل من بطولة مولي باركر، توبي ستيفنز، ماكسويل جنكينز، تايلور راسل، مينا سندول، اجناسيو سيريتشيو، باركر بوسي، براين ستيل، اميليا بورستين، رضا جافري، اجاي فرايز، شون باركس، سيبونجيل مالبو، كاري هيرويوكي تاجاوا، كيكي سوكزان، يوكاري كوماتسو، تم عرض الموسم الأول من المسلسل عبر الشبكة فى 13 أبريل من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB.

كما كشفت التقارير الأولية أن الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، سيصل إلى منصة البث نيتفلكس في يناير من العام المقبل 2020، وفقا لما نشر على موقع " popculturetimes".

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلس فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدي والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".