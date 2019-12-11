شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: “دلعني دلع”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان اخضر وهي ترقص على اغنية “جر ناعم” للفنانة هدى والتي تقول كلماتها: “دلعني دلع وانت تلاقيني شايلاك في قلبي ونن عيني”.

يذكر ان هذا الفيديو الثاني الذي نشرته فيفي عبده في غضون ساعات قليلة وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة من متابعيها حيث علق احدهم قائلا: “الله يرحم أختك يافوفا” فيما قال اخر: “اختك الله يرحمها لسه. متوفيه. وانتي بترفصي” فيما انتقد اخرون اطلالاتها المتكررة بنفس الملابس حيث كتب احد متابعيها: “نفس الهدوم يوميه تركصين بيهن ماعندج غيرهن????”.

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