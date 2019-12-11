ياسمين صبري بإطلالة جذابة على السرير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة وجذابة كعادتها. وارتدت ياسمين صبري خلال الصورة فستان أسود شفاف ظهرت من خلاله في كامل أناقتها بينما كانت تجلس على السرير، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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