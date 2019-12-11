عدسات الباباراتزي ترصد توفانا توركاي يداً بيد مع رجل مجهول.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نجحت عدسات الباباراتزي في رصد النجمة التركية توفانا توركاي تتجول يداً بيد مع رجل مجهول في منطقة جيهانغير.
الصحفيون قرروا قطع جولة توركاي وسألوها عن هوية هذا الشخص الذي تخفى عن أنظارهم، وعن كونه حبيب جديد، فقالت: «إنه صديقي من موقع التصوير، أنا أتجول مع جميع اصدقائي من موقع التصوير يداً بيد»، وهي الإجابة التي زادت من حيرة الصحفيين وشكوكهم.
يُذكر أن آخر علاقة عاطفية لتوفانا توركاي كانت مع لاعب كرة القدم التركي البير باتوك الذي انفصلت عنه أبريل 2018 بعد قصة حب استمرت عامين.
من ناحية أخرى، تشارك توفانا توركاي حالياً في بطولة مسلسل «التفاح الحرام»، والذي تجسد فيه شخصية «ليلى»، وهي امرأة تعاني من العنف الزوجي، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض أحدث أفلامها «رومانسية ثقيلة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي أونور تونا.
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