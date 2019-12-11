سيجارة الفنانة المغربية طاهرة حماميش تشعل غضب الفانز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية طاهرة حماميش لجلسة تصوير جديدة، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها، إلا أنها لم تكن تتوقع سيل الانتقادات الذي تعرضت له بسبب صورة.

طاهرة اختارت للجلسة فستان برتقالي قصير شفاف، وتزينت بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، إلا أنها ظهرت في صورة من الجلسة التي تم التقاطها داخل إحدى النوادي الليلية تشعل سيجارة بشكل عرضها لانتقادات محبيها، وذلك على الرغم من كونها مجرد لقطة من جلسة التصوير وليست دليلاً على كون نجمة ستار أكاديمي مدخنة في حياتها الواقعية.

يُذكر أن طاهرة اطلقت مؤخراً فيديو كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان محمود الشاعري بعنوان «بالصدفة» من كلمات مريم شجري وعماد بن حامد، ألحان وتوزيع محمود الشاعري.

على جانب آخر، اقتحمت طاهرة حماميش مجال التمثيل، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة كممثلة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «ولد الغلابة» أمام النجم المصري أحمد السقار رمضان الماضي، كما عُرض لها حديثاً حكاية «إكدب عليا شوية» ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك» في موسمه الثالث.