جيني إسبر تتحول لـ«باربي» بفستان مبهر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، اختارت لها طلّة مبهرة، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

جيني ظهرت في الجلسة مرتدية فستان منفوش مختلف باللون البنفسجي، حمل توقيع مصممة الأزياء السورية كندة الجراح، وهو الفستان الذي وصفته الفنانة بـ«فستان باربي»، حيث اسدلت شعرها الأسود على كتفيها بشكل ضاعفها سحراً وجاذبية، وهو الـ«لوك» الذي اثار اعجاب محبيها.

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من ناحية أخرى، تصور جيني إسبر الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي، صفاء سلطان وآخرين.

يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.