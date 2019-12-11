سيرين عبدالنور تسرق الأنظار بإطلالة لافتة ومجوهرات ماسية في دبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على حضور حفل افتتاح فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة في دبي برفقة زوجها فريد رحمة.

سيرين سرقت الأنظار بمجرد وصولها على السجادة الحمراء، حيث تألقت بإطلالة لافتة، ارتدت فيها فستان أزرق طويل براق، مكشوف الصدر، مسدلة شعرها بشكل منحها «لوك» يفوح أنوثة وجاذبية، خاصة مع طقم المجوهرات الماسية الذي تزينت به وضاعفها بريقاً.

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من ناحية أخرى، تتباع سيرين حالياً ردود الفعل حول مسلسلها الجديد «الديفا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.

«الديفا» يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته