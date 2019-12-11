بيرين سآت مختلفة جداً في أحدث جلسة تصوير تخضع لها بعد غياب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وهي الأولي لها منذ فترة طويلة.

بيرين احدثت ضجة كبيرة بالـ«لوك» الذي اختارت أن تطل به على جمهورها بعد غياب، حيث جنّبت أنوثتها بشكل لافت، واستعرضت ملامحها بإطلالات صارمة، اعتمدت فيها على الماكياج البسيط، كما لملمت شعرها بشكل كبير إلى الحد الذي جعل البعض يشكك في حصولها على «لوك» جديد بقص شعرها.

وعلى الرغم من افتقار الصور للإطلالات المثيرة لبطلة «العشق الممنوع»، تبادل فانز النجمة التركية لقطات منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على جمال بيرين وجاذبية ملامحها في كل حالاتها.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الهدية»، أحدث عمل عُرض لبيرين سآت، والذي تعاونت فيه مع شبكة Netflix لأول مرة، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وغيرهم، وهو العمل الذي استأنفت به نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول.