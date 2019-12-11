من داخل غرفة الولادة.. الصور الأولى لإبراهيم شيليكول مع مولوده

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأ الفنان التركي إبراهيم شيليكول محبيه، وافرج عن اللقطات الأولى لمولوده الأول «علي»، واختار أن يشاركهم بلحظات خاصة ومميزة جداً من داخل غرفة الولادة بالمستشفى.

إبراهيم ظهر في الصور يحمل مولوده الأول فور الولادة، وهو ما نقل حرصه على التواجد إلى جانب زوجته أثناء عملية الولادة، وفي صورة مؤثرة جداً، بدا النجم التركي يرفع «علي» أعلى الساتر الطبي لتراه والدته، وهي اللقطات التي تبادلها فانز النجم التركي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تأثرهم بموقف شيليكول تجاه زوجته ومولودهما الأول.

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يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017.

من ناحية أخرى، يصور إبراهيم شيليكول حالياً مسلسله الجديد «قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، بالإضافة لفيلم إيراني تركي بعنوان «ثمالة الحب» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.

مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.