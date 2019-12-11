هل تزوجت حلا شيحة مؤخرا من رجل أعمال؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ أن عادت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى التمثيل بعد فترة اعتزال طويلة، أصبحت أخبارها موضع اهتمام الجمهور وترقبه.

تداولت أخبار في الفترة الأخيرة عن زواج حلا من رجل أعمال أهداها فيلا مهرًا لها، وذلك بعد طلاقها من والد أبنائها.

الفنانة المصرية ردت على هذه الأخبار من خلال حوارها مع برنامج «et» بالعربي، وأكدت أن الخبر غير صحيح، وضحكت قائلة: «عايزة الفيلا وخليه هو»، مؤكدة أنه في حالة زواجها ستعلن ذلك على الملأ.

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يُذكر أن حلا شيحة انفصلت عن زوجها الكندي منذ فترة بعد ان قررت ان تعود للفن منذ عام ونصف.

من ناحية أخرى، صرحت حلا شيحة بأنها ستبدأ في تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “مش انا” أمام تامر حسني يوم 15 ديسمبر الجاري مشيرة إلى أن ترشيحها للفيلم جاء من قبل تامر حسني.

كما أكدت حلا أنها لن تخوض السباق الرمضاني 2020، وإنها دائماً تختار أدوارها بعناية حتى تنال إعجاب جمهورها، وتنتظر أعمال جيدة لتقديمها، ورفضت الرد على تصريحات الفنانة عفاف شعيب ضدها مؤخرا.