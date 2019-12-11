إلهام شاهين: لن أوافق على زواج شقيقي أمير إلا بهذه الشروط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها ستكون حماة صعبة جدا لزوجة شقيقها أمير، ولا توافق على زواجه من أي امرأة.

إلهام قالت إن شقيقها أمير تعرض لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاة خطيبته وحبيبته الفنانة ميرنا المهندس، ولذلك لا تريده أن يتزوج من أي امرأة وحسب، وتريده ان يختار جيدًا، ولا يمانع هو أيضا في ان تشاركه في الاختيار.

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الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تتمنى أن يجد أمير امرأة تقدره، ويعيش قصة حب حقيقية، ويكون سعيدًا.

أما عن علاقتها بأبناء شقيقتها، قالت إلهام في حوارها مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»، إنها تعشقهم كثيرا وبخاصة إلهام التي تشبهها كثيرا وتدرس سينما في دبي وتتنبأ لها بمستقبل رائع نظرا لأنها تجمع بين الموهبة والدراسة.

أمير شاهين كشف مؤخرا انه كان مرتبط بالفنانة ميرنا المهندس، وأن زواجهما كان قريبا، ولكن المرض حال دون ذلك، وأنه تأثر كثيرا بعد وفاتها.

ميرنا المهندس رحلت بعد معاناتها لسنوات مع مرض السرطان، وسببت وفاتها صدمة لعدد كبير من نجوم الفن.