حمدي الوزير يشارك في بطولة «خالد بن الوليد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري حمدي الوزير، إلي أسرة مسلسل “خالد بن الوليد” الذي يتم التحضير له حالياً من قبل شركة سينرجي.

ومن جانبه أعرب الفنان المصري في تصريحات صحفية، عن سعادته بالعمل في المسلسل لأنه يتطرق إلي حقبة زمنية في غاية الأهمية، بالإضافة إلي أن المسلسل يسلط الضوء علي واحد من أهم القادة التاريخيين علي مستوي العالم ممن ساهموا في فتوحات عظيمة وشهد له الجميع بحكمته في القيادة.

وكان المنتج تامرمرسي قد أعلن منذ فترة عن وجود تحضيرات واستعدادات خاصة لمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول “خالد بن الوليد”، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2020، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب “عبقرية خالد” للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التي اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصرعلى تقديمه خلال السباق الرمضاني القادم 2020.