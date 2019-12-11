ميريام فارس تحبس الأنفاس في جلسة تصوير جديدة

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متابعة بتجـــــــــرد: عقدت النجمة اللبنانية ميريام فارس جلسة تصوير جديدة لصالح “لازوردي”، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع الذهب والماس في منطقة الشرق الأوسط.
وشاركت ملكة المسرح الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ببعض الصور من الجلسة التي حبست فيها الأنفاس بإطلالة أكثر من رائعة، فبدت في الصور كعادتها بغاية الأناقة والجمال.
صور ميريام فارس الجديدة حصدت عشرات آلاف “الإعجابات” – Likes والتعليقات التي أثنى من خلالها محبّوها على إطلالتها الراقية.
على صعيد آخر، تستعد ميريام لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية. الحفل سيقام، مساء 18 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وستقدّم خلاله ملكة المسرح باقة من أجمل أغنياتها القدمية والجديدة.
هذا وتحيي “فارس” ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندث الشيراتون في العاصمة عمان.
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