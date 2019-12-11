باسم مغنية يكشف سرّ نشر صورته مع زياد برجي ونادين الراسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يسعى الممثل اللبناني باسم مغنية جاهدًا لاختيار أدواره بدقة، إذ يحاول دائمًا التدقيق في الشخصيات التي يجسدها، لتترك بصمة مميزة في الدراما اللبنانية والعربية.

ويتضمن أرشيف الممثل مغنية بالعديد من النجاحات المتتالية، إذ أبدع في تجسيد شخصية رامح، ذلك البيك الشرير الدموي الذي يمتلكه جنون الانتقام من الناس والبطش من دون وجه حق والمصلحجي الذي يستبيح كل المحركات وصولا إلى غاياته الخاصة.

وأثبت باسم مغنية خلال هذا العمل، أن الابداع ليس وليد الصدفة بل نتيجة موهبة وخبرة صقلتها السنوات، فأصبح جزءًا لا يتجزأ من الدراما الراقية والهادفة والتي تستحق الثناء والتقدير.

ويكمل الممثل اللبناني تألقه، من خلال تجسيده لشخصية مركبة في مسلسل"سر"، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأمور التشويقية والجاذبة للمشاهد الذي سيتابع أدق تفاصيل العمل وصولا إلى النهائية المنصفة للحبكة الدرامية.

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من جهة ثانية، فقد أكد المنتج سامح مجدي، في مقابلة صحافية، على أهمية دور الممثل باسم مغنية في مسلسل "سر"، كاشفا عن أنه يعتمد على أداء شخصية تمرّ بتحولات جذرية نتيجة الحبكة الدرامية، والصراعات القيمة التي تضع المشاهد أمام سلسلة من التحليلات وصولاً إلى النتيجة المرجوّة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل الدرامي من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات ويضم إلى جانب مغنية ، الممثل السوري بسام كوسا، داليدا خليل، رانيا سلوان ، وسام حنا، أسعد رشدان، مايكل كبابي، سامي أبو حمدان وغيرهم.

واللافت أن انشغال باسم مغنية بأعماله التمثيلية لم ينسّيه عن الأصدقاء الأوفياء الذين مروا في حياته، فقد نشر منذ مؤخرًا صورة تجمعه بالنجمين زياد برجي ونادين الراسي والتي تعود لسنوات عدة واصفا بأنها عنوانا للأيام الحلوة، متمنيًا أن يجمعهم عملاً مشتركًا.

موقع "فوشيا" التقى بالنجم باسم مغنية، متحدثًا عن دعمه للثورة اللبنانية، وعلاقته بالنجمين زياد برجي ونادين الراسي، تفاصيل كل ذلك في الفيديو أعلاه.