مي عمر تُعلّق على أزمة زوجها ونسرين أمين بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية مي عمر على تجدُّد الخلافات بين زوجها المخرج المصري محمد سامي والفنانة نسرين أمين، بعد وصفه لها بممثلة درجة خامسة وإمكانياتها ضعيفة، مشيرةً إلى أنها ترفض الدخول في خلافات أو نزاعات.

وقالت مي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الإحساس وهو الحب، أرفض الدخول في أي خلافات ونزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي، تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنيه جيدة والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي اقدمها وأجسدها".

وأضافت: "كعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن، وأخيرًا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائمًا منذ ظهوري، شخص لا يرد على الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو الإساءة".

وسبق وأن ردّت الفنانة المصرية نسرين أمين، على هجوم المخرج محمد سامي عليها حين وصفها بـ"ممثلة درجة خامسة" وبأنها لا تصلح لأي عمل درامي بسبب إمكانياتها الضعيفة.

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، إذ سخر سامي من جمال نسرين أمين، مؤكدًا أنها لا تملك إمكانيات فنية، ولا جمالية، مُضيفًا أنها امتداد للفنانة المصرية عائشة الكيلاني.

ومن جانبها نشرت نسرين تغريدة عبر "تويتر"، قائلةً: "‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

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وأضافت نسرين في تغريدتها: "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وسبق وان شنّ المخرج محمد سامي، هجومًا على الفنانة نسرين أمين، التي تعاون معها في رمضان 2016، من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة لهجومه على الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي قال عنها إنها لا تعرف الكلام.

وقال محمد سامي، إنّ نسرين أمين تغار من زوجته الفنانة مي عمر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل "الأسطورة".

وتابع سامي: "مشكلة نسرين أمين أنها بتغير من زوجتي مي عمر، وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضًا مع ياسمين صبري".

وأشار إلى أن نسرين أمين اتهمته كذبًا بحذف مشاهد لها من “الأسطورة” من أجل مي عمر، قائلًا: "اتهمتني إني ضيّعت عليها فرصتها، هي نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟".