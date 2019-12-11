محمد يونس يكشف عن المشهد الأصعب فى استدعاء ولى عمرو

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم استدعاء ولي عمرو بصحبه أبطال الفيلم محمد عز، ومحمد لطفي، وصبري فواز، محمد يونس وعدد كبير من الفنانين.

وقال الفنان محمد يونس إنه يقوم بدور الشيخ حسن وهم طلاب في الثانوية يتم تجميعهم بعد فترة كبيرة من العمر وتحضيري للشخصية من خلال قراءة جيدة ومعرفة تفاصيل الشخصية من خلال البعد النفسي والاجتماعي وعلاقته بالأشخاص المحيطين.

وأضاف محمد يونس أن من المشاهد الصعبة كان التصوير في المدرسة وكانت المساحة في هذا المشهد ضيقة للغاية وكان من الصعب التصوير فيه تيكنيكيا.

وأوضح محمد يونس في تصريح خاص لصدي البلد، أنه يقوم بتصوير فيلم اكشن وهذه أول مرة أقوم به بدور أكشن والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك .

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وأشار " يونس " انه يتمنى ان يقوم بدور الشر لأنه قام بالادوار الطيبه كثيرا مثل ساحره الجنوب ، و سجن النسا، واعتقد أن الفيلم الأكشن سيكون مختلف لانه يبعد تماما عن شخصيتي.

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