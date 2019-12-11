انطلاق "حزلؤم" للنجم أحمد مكي قريبا

أعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة باحدث إنتاجاتها مسرحية " حزلؤم " لنجم الكوميديا أحمد مكي ، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي .. مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما و التليفزيون من قبل ، و سيتحقق في المسرح حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة .

وأضاف، اخترت حزلؤم لأني من أشد المعجبين بالشخصية ، ودائمًا ما كانت قادرة علي انتزاع الابتسامة مني ومن كل من اعرفهم بكافة الأعمار والمستويات .

و كشف الهواري عن شخصية مخرج العرض وهو المخرج كريم سامي ، والذي وصفه بأنه واحد من انجب ابناء مسرح كايرو شو ، لافتا إلى إيمانه دائما بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تزخر بهم اعمال كايرو وشو ، ويقينه في أنهم سيكونون علي قدر الفرصة الكبيرة التي تم منحها لهم .

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يشارك أحمد مكي بطولة حزلؤم بيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود .

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