أية عقيل تستعد لطرح كليب جديد

تستعد المطربة أية عقيل لطرح أحدث أغانيها، بعد ان انتهت من تصويره منذ أقل من شهر ، وهو فيديو كليب بعنوان كرهاها سنيني.

كليب كاهاها سنيني ، يذاع عبر فضائية روتانا كليب ، ابتداء من الخميس المقبل ، وهو من كلمات كيرو راجي ، وألحان معتز أمين و توزيع يحي الملكي ، واخراج أحمد عموري.

وبدأ عرض برومو الكليب ، قبل عرضه بـ48 ساعة ، والذي وضح ملامح الأغنية ، التي تتسم بالرومانسية الحزينة واختيار تصويرها ما بين الأشجار والبحر.

وكان اخر اعمال أية عقيل مشاركتها في الأغنية الترويجية لمهرجان القاهرة السينمائي والتي عرضت قبل الافتتاح بأيام قليلة، وهي "تذكرة سيما" وتم طرحها عبر القناة الرسمية لـ WATARY على YouTube.

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الأغنية شهدت مشاركة أية عقيل التي قدمت أداء شخصية الفنانة القديرة شويكار، والفنان إسلام محيي، الذي قدم الأداء الصوتي لشخصيات إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وأحمد زكي، فيما قدم الجزء الغنائي فيها كل من أحمد العتباني وأدهم سليمان.

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