تعرف على رسالة بدرية طلبة لـ أشرف زكى

بعثت الفنانة بدرية طلبة رسالة شكر إلى الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وذلك بعد تعرضها إلى وعكة صحية خلال مشاركتها فى موسم الرياض.

حيث نشرت صورة تجمعها وعلقت قائلة :" بشكرك على دعمك ليا ووقفتك جنبي يا أبو قلب زي الفل مبروك المنصب الجديد اكيد ده مش من فراغ حضرتك بتتعب كتير ودماغك مشغولة ٢٤ ساعة واحنا شفنا ده بعنينا ربنا يقدرك ويعينك علينا بكرر شكرى ليك يا طيب فعلا الغربة بتبين المعادن " .

ويعد "موسم الرياض" ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الماضي ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

يذكر أن بدرية طلبة تشارك حاليًا في مسرحية "ريا وسكينة تانى" مع الفنانة انتصار، وحمدي الوزير، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

بدرية طلبة تنفي استئناف تصوير دورها في "فلانتينو" خلال الفترة الحالية

الفنانة بدرية طلبة تكشف إصابتها بمرض التنمر