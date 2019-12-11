شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر توجه رسالة حب وتسامح للجميع.. وتؤكد: أعد بعدم الرد على الإساءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة مي عمر سالة قوية لجمهورها وزملاءها في الوسط الفني، حيث أعلنت أن الفن هو رسالة سلام ومحبة، الفن هو الرقى والحب والأحساس، وأكدت خلال رسالتها التي كتبتها على صفحتها الشخصية عبر فيس بوك، أنها بعيدة كل البعد عن أي خلافات أو نزاعات داخل الوسط الفنى أو خارجه، حتى لو كان البعض وجه لها الإساءة في يوم من الأيام، وأنها تعلن أنها شخصية متسامحة إلى أبعد الحدود.

كما أكدت مي عمر على أنها لا تريد البحث عن الخلافات، خاصة أنها تصب تركيزها في عملها كفنانة وتطور من نفسها وأراءها وافكارها وتعمل على الأدوار التي تقدمها للجمهور، حتى تثبت جدارتها الفنية عام تلو الآخر، فضلا عن أنها تكن كل الاحترام والتقدير لزملائها ولكل من يمتهن مهنة الفن.

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وكانت مى عمر قد وجه لها عدة اساءات وقت عرض مسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان، ووجهت لها الاتهامات بخطف الادوار ومساعدة زوجها المخرج محمد سامى على حساب أخريات، لكنها لم ترد على من وجهوا لها الاساءة وقتها، وظلت صامته حتى الآن، إلى أن أعلنت حبها وتسامحها للجميع وعدم الرد على أى اساءة ، وفضلت أن تعمل من أجل تطوير نفسها وقدمت بعدها مسلسلات ناجحة مثل "ريح المدام" مع النجم أحمد فهمى، عفاريت عدلى علام مع الزعيم عادل إمام، وغيرهم من الأدوار المؤثرة.

يشار إلى أن مى عمر تجسد دور البطولة النسائية بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، وإخراج سحين المنباوى، وإنتاج سينرجى.







