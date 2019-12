"دافع عن المسلمين فرشح لجولدن جلوب".. من هو رامي يوسف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت، أمس، قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب 2020"، والتي اختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، وجاء بالقائمة ممثلان مصريان، الفنان رامي مالك كأفضل ممثل درامي عن دوره في مسلسل "مستر روبوت"، ورامي يوسف كأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "رامي".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن رامي يوسف المشرح الغامض لإحدى الجوائز البارزة:

- ولد رامي يوسف في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين.

- بدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "The Late Show" مع ستيفن كولبير، في عام 2017.

- نال شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي.

- تدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، إذ يلعب دور رامي دور شاب مسلم يفخر بتراثه، ولا يريد أن يتخلى عنه، فهو يحاول أيضًا تحقيق التوازن بين كونه ينتمي لأول جيل مصري مسلم في العالم الحديث، وكونه أمريكيا.

- وصف النقاد حلقات المسلسل برحلة روحية للشباب المسلم، الذي يحاول أن يجد نفسه ويستكشفها بين أولئك الذين يعتقدون أن الحياة هي حلقة مستمرة من الاختبارات الأخلاقية، وتلك التي تحمل شعار "الحياة بلا عواقب"، وصورة المسلم الحقيقي التي تدافع عن المسلمين والصورة السيئة التي يروج لها المتطرفون.

إعلان مسلسل رامي

- بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، تم تجديد المسلسل لجزء جديد سيصدر في نهاية 2020.

- شارك بالأداء الصوتي في فيلم الأنيميشن "Hump" بشخصية عمر.

وتضمنت قوائم الترشيحات 25 فئة، موزعة على الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأبرز خلال عام 2019، وأعلن عن الترشيحات الممثل الكوميدي تيم ألين، والممثلة داكوتا فاننج، وسوزان كيليتشي واتسون، بطلة This Is Us.

وكشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المعروفة باسم "جولدن جلوب" عن موعد حفل توزيع جوائزها لعام 2020، والذي تقرر إقامته 5 يناير مطلع العام المقبل، وتذيعه مباشرةً وحصريا شبكة "NBC" لمشتركيها فيما يقرب من 220 بلدًا ومنطقة حول العالم.