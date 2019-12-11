مي عمر عن أزمة زوجها مع نسرين أمين: "أرفض الدخول في أي خلافات"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" تدوينة تعلن بها عن رفضها الدخول في أي خلافات.

وكتبت مي: "الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الإحساس وهو الحب، أرفض الدخول في أي خلافات ونزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي، تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي، وتقديم أعمال فنية جيدة والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي أقدمها وأجسدها".

وتابعت:" وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن، وأخيرا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد علي الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة".

وقال المخرج محمد سامي، زوج مي عمر، في تصريحات صحفية إن نسرين أمين كانت السبب الرئيسي وراء أزمته مع الفنانة ‏ياسمين صبري، وأنها كانت تتهمه بحذف مشاهد لها من مسلسل "الأسطورة" من أجل زوجته مي عمر، ‏ووصفها بأنها ممثلة درجة خامسة لم تقدم أي شيء يذكر في الدراما‎.‎

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تصريحات محمد سامي، لم تمر مرور الكرام، واضطرت نسرين أمين لقصف جبهته، وعلقت على تصريحاته قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل و النجاح بدون واسطة و لا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول.الحمد لله على نعمة الشكل الجميل

الحمد لله على السمعة الطيبة و التاريخ النضيف الخالى من اى بلطجة او قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.بدون زعل"

يذكر أن، هناك خلافات حادة نشبت بين المخرج محمد سامي من طرف، ونسرين أمين من طرف اَخر، بعد عرض مسلسل "الأسطورة"، بعد أن اتهمته بحذف مشاهدها في المسلسل لصالح زوجته مي عمر التي شاركت في بطولة العمل.

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