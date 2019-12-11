رامي صبري في الجيم ولقاء الخميسي تستمتع بإجازتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بصديقتها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، وعلق: "الحلم ليس الذي تراه في حلمك، بل الذي لا يتركك تنام".

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول الطعام بأحد الفنادق.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير باللون الوردي، وذلك خلال إجازتها التي تقضيها في إحدى الدول الأوروبية.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بفستان قصير ونظارة شمس صفراء.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.