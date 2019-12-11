سوزان نجم الدين وفهيم وماريان خوري يحتفلون بعرض "judy"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم بسينما الزمالك، مساء اليوم، العرض الخاص للفيلم الإنجليزي "جودي"، الفائز بتسعة جوائز عالمية حتى الآن.
وحضر عدد كبير من النجوم منهم سوزان نجم الدين، ومحمد فهيم، وملك بدوي، والمخرج كمال منصور، ومحمد بريقع، والمخرجة ماريان خوري، والمنتج والموزع جابي خوري.
وتدور أحداث الفيلم في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية (جودي جارلاند) إلى لندن، لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها، وهذا بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم ساحر أوز، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.
الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، وبطولة رينيه زيلويجر، وروفوس سيويل، وفين واتتروسك، ومايكل جامبون، وجيسي باكلي.
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