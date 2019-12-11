شاهد.. محمود رضا يعيد أمجاد فرقته بهذه الرقصة

نشر أحد رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر فيديو للنجم القدير محمود رضا، حيث ظهر من خلاله وهو يؤدي رقصته الشهيرة من فيلم غرام فى الكرنك.

وتعد الرقصة هي الرقصة الأخيرة التى أدتها فرقة رضا، وقدمها النحم محود مع زوجة شقيقه النجمة فريدة فهمي.

شاهد من

محمود رضا. موؤسس فرقة رضا الشهيره. ووالد شيرين رضا. ما شاء الله. pic.twitter.com/32YE0IfrGM — رابعه محمد عبدالكريم العيسى (@Rmalessa10) December 8, 2019

Advertisements

وفيلم غرام في الكرنك من تأليف وإخراج علي

رضا، وبطولة كل من فريدة فهمي، محمود رضا، عبدالمنعم إبراهيم، أمين الهنيدي، إبراهيم عمارة، كمال حسين، هناء الشوربجي، حسن عفيفي، لطيفة توفيق، فاروق مصطفى، عبدالمنعم حسن، راقية حسن، محمد العزبي، ببا السيد، بالإضافة إلى فرقة الثلاثي المرح، وهم صفاء ووفاء وسناء.

وتدور أحداث الفيلم في إطار استعراضي كوميدي حول شخصية أمينة التي تحاول أن تصبح عضوة بفرقة للرقص الاستعراضي، وبينما يحاول الجميع حل مشكلات الفرقة المادية وتقديم أول أعمالهم في مسرح معبد الكرنك بالأقصر، يربط الحب بينها وبين صلاح مدير الفرقة وراقصها الأول، لكنه يعتقد أنها تحب شخصًا آخر، فيتظاهر أن ما يجمعهما علاقة عمل فحسب، وتتوالى الأحداث حتي النهاية بين مواف كوميدية وآخرى رومانسية.