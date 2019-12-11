تركي أل شيخ يزيح الستارعن حفل ليلة سودانية في البوليفارد

كشف المستشار تركي أل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن حفل غنائي ضخم بعنوان ليلة سودان المحبة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر المستشار تركي أل شيخ بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: لاخواننا واهلنا المقيمين من السودان .. حياكم الله في البوليفارد .. في ليلة سودانية خالصة. Advertisements ويحيي ليلة سودان المحبة كل من الفنان محمد الأمين، والفنانة نانسي عجاج، والفنان حسين صادق، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

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