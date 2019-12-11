تراند اليوم : بعد غياب 30 سنة .. الموسم الثاني من شتاء طنطورة يعيد عزيزة جلال لساحة الغناء

يعود «شتاء طنطورة» في موسمه الثاني بثراءٍ مُضاعفٍ وتألق أكبر، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفي بالثقافة والفنون والتراث، أسطورتين من أساطير الفن العربي خلال عطلة نهاية أسبوعٍ استثنائية تحت شعار «سحر الشرق الأوسط» وتمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2019

فبعد غيابٍ دام أكثر من 30 عاماً، تعود الفنانة الكبيرة «عزيزة جلال» إلى أضواء المسرح، التي تُعد أيقونة من أيقونات الغناء العربي الأصيل في فترته الذهبية، ليستمتع جمهورها أخيراً بهذا الحفل الاستثنائي، يوم 26 ديسمبر، الذي سيمثل إشارة البدء لانطلاق عروض «شتاء طنطورة» الفنية المميزة على مسرح «مرايا» المُبهر

وفي اليوم التالي الموافق 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي «عمر خيرت» إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يُهدي «العلا» من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة، إذ ستتضمن هذه التحفة الفنية الجديدة تناغماً من كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في «شتاء طنطورة»

كما تسلط عطلة نهاية الأسبوع «سحر الشرق الأوسط»، الضوء على بعض التجارب المميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم اللامعة في سماء «العلا» وبين طبيعتها الخلاّبة، وذلك للتعرف على وجهٍ جديد من أوجه الجمال في هذا المكان

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وإضافة إلى حفل الأسطورتين «عزيزة جلال» و«عمر خيرت»، تحفل عطلة نهاية الأسبوع «سحر الشرق الأوسط» بعروض فنيّة متميزة،يقدمها نخبة من كبار عازفي آلة العود في العالم العربي، وذلك لإضفاء مزيد من الجمال المتوائم مع الطابع الشرقي لعطلة نهاية الأسبوع

كما يُمكن للزوار مواصلة التعرف على موروث «العلا» الغني، عبر مجموعة من الأنشطة المختلفة في «بلدة العلا القديمة»، وسيقدم سوق «وادي القرى» جرعة مكثفة للأصالة الثقافية في المنطقة، حيث سيكون بمثابة تجمعٍ لأهالي «العلا» يستعرضون من خلاله السمات المميزة للمأكولات الشعبية والمنتجات المحلية وفنون الحرف اليدوية

وتماشياً مع اتساع الحياة في «العلا»، سيجد زوار «شتاء طنطورة»، ما يناسب اهتماماتهم وأذواقهم عبر التجارب التي ستصبح متاحة لهم بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع الأول، فبإمكانهم الاستمتاع برحلات جوية أنيقة عبر ركوب الطائرات الكلاسيكية، أو الذهاب في مغامرة شيّقة لاستكشاف أرض الحضارات عبر طُرز كلاسيكية مختارة من سيارات «لاند روفر»، أو استلهام النقاء عبر جولة إحدى المزارع الوارفة، أو تأمل تفاصيل الجمال الطبيعي عبر تجربة «مسارات العلا»، أو تناول تشكيلة من أشهى المأكولات الشعبية العالمية في «المتنزه الشتوي»، أو عبر إشباع الحواس بتذوق فنون الطهي على أنغام الموسيقى داخل أعرق الأماكن الأثرية، أو شراء ما يفضلونه من السلع الفاخرة عبر منافذ لبيع إبداعات أشهر الماركات العالمية

وللاستمتاع برحلة ملهمة في «العلا» خلال موسم «شتاء طنطورة»، يُمكن للزوّار اختيار باقة رحلة اليوم الواحد، أو باقة عطلة نهاية الأسبوع