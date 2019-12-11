مؤسس فرقة رضا يتحدى.. رقص حتى آخر العمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر محمود رضا، (89 سنة) مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية في مصر، في فيديو وهو يرقص مع فرقته، نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه كان يرقص وهو في كامل نشاطه رغم كبر سنه.

ونشرت ابنته الممثلة شيرين رضا الفيديو عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وانهالت التعليقات التي تمتدح الرجل، الذي أسس أعرق وأهم فرقة للفنون الشعبية في مصر والعالم العربي، وهي فرقة "رضا".

ولد محمود رضا في 11 نوفمبر/تشرين الأول 1930، وتتلمذ على يد أخيه الأكبر علي رضا، وطاف كل محافظات مصر من أجل التعرف على عادات وتقاليد كل محافظة.

Advertisements

وأسس محمود رضا فرقة "رضا" مع الفنانة نعيمة عاكف، لكن بعد رحيلها استعان بالفنانة فريدة فهمي، لتقدم الفرقة أول عروضها على خشبة مسرح الأزبكية في 1959.

وبعد نجاحه في تصميم الاستعراضات، انتقل إلى عالم السينما، وشارك في بطولة 6 أفلام، أشهرها "غرام في الكرنك"، إنتاج عام 1967، و"حرامي الورقة" عام 1970.



