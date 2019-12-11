شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفل موسم رأس السنة فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفل غنائى فى العاصمة الأردنية عَمان ضمن حفلات موسم رأس السنة بحضور عدد كبير من جمهوره هناك بالمملكة وبعض العرب والأجانب المقيمين هناك.

ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

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وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.