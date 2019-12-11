شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" بتوقيع هانى محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "يا مصطفى يا مصطفى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" هي سابع أغنية من ألبوم "هتزهزه"، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها منتجه هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع، وأكد هاني محروس أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.



هانى محروس

مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين ، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبدالهادي.