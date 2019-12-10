السبكي يطرح الملصق الرسمي لـ"بنات ثانوي"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي" أول ملصق رسمي للفيلم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعرض العام المقبل.



ونشر المنتج المصري أحمد السبكي الملصق بعد أيام من نشر عدة ملصقات فردية لكل نجم، وهو نفس ما فعلته الفنانة الشابة جميلة عوض عبر حسابها على "أنستقرام".



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ويتضمن الملصق رقم جلوس تحمله كل واحدة من بطلات الفيلم على صدرها، مرتدية اللون الأصفر، بينما تحمل الحقيبة الدراسية.

والفيلم بطولة جميلة عوض، وهنادي مهنى، ومي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وما يحدث لهن أثناء رحلتهن للبحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت في إطار اجتماعي مشوق.