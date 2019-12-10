بهاء الدين محمد يسخر من تامر حسنى بسبب موسوعة "غينيس"

سخر الشاعر بهاء الدين محمد من الفنان تامر حسني بعد إعلان حصوله على جائزة من موسوعة غينيس كالفنان الأكثر تأثيرا في العالم.

وكتب بهاء الدين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. :"‎جينيس إيه اللى أنت جى تقول عليه‎ إنت عارف قبله معنى الغينيس".

وأضاف :" مفيش فنان بيجري وراه جوايز اتعلموها بقى ".

وحصل النجم تامر حسنى على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة غينيس العالمية.

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وجاء ترشيح تامر حسنى للجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي؛ جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دوني جونير.

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