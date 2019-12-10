"موشكا" تختتم عروض الإسكندرية المسرحي العربي

اختتمت مساء أمس سلطنة عمان مسابقات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بعرضها المسرحي "موشكا" الذي تدور أحداثه حول "موشكا" التى عوقبت بعد تسليم نفسها للحب بأن تتحول لشجرة تضرب بالسكاكين طوال حياتها لتستخدم دمائها كبخور يحرق في المعابد والأديرة كقربان في بقاع الأرض الممتدة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبدالعزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. إنجي البستاوى.

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